قصة شاليه الساحل الشمالي الذي تسبب في أزمة بين عمرو دياب ودينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من أن انتشار أزمة الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن كل يوم هناك جديد في تلك الأزمة.

فبعد إعلان مصادر مقربة من الفنانة دينا الشربيني عن أن سبب الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل، تبين أن هناك سببًا آخر.

حلا الترك تكسب القضية وتسجن والدتها سنة والأخيرة تبكي وتستنجد بالفنانة أحلام

صافيناز تثير الجدل بظهورها من حمامها بدون ملابس (شاهد)

فبحسب تقارير فنية لم يأت انفصال الفنان عمرو دياب عن دينا الشربيني نتيجة خلافٍ واحدٍ، فرغم قصة الحب الملتهبة التي عاشها الثنائي وظهورهما معًا في أكثر من مناسبة، إلا أن عددًا من المشكلات أثرّت على علاقتهما، أبرزها قصة شاليه الساحل الشمالي.

وفقًا لمقربين من أسرة الفنانة دينا الشربيني، فإن الفنان عمرو دياب قرر الفنان شراء 3 شاليهات في الساحل الشمالي، سعر الواحد يصل إلى 4 ملايين جنيه، إلا أنه دفع 8 ملايين فقط، وفوجئت دينا الشربيني بعدم سداد مبلغ الشاليه الأخير الخاص بها.

تسبب رفض عمرو دياب دفع أقساط الشاليه الأخير في حدوث مشادات كلامية بينهما في أحد الأماكن العامة، وكان لـ «الهضبة» حفل مصغر في الساحل الشمالي، إلا أنها حرصت علي حضوره مع مجموعة من الأصدقاء، ولكن الهضبة تجاهل حضورها ما أدى إلى انزعاجها وانصرافها عن الحفل.