جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنه وتعليق طريف على صور العروسين.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل المطرب جورج وسوف بخطوبة ابنه جورج في حفل بسيط.

جورج نشر صور لابنه وخطيبته عبر حسابه على موقع أنستجرام.

وعلق جورج: “الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة الـ moderne نظراً للأوضاع الكورونية.

وأضاف: انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا”.

كانت قد انتشرت مؤخرا شائعات تؤكد زواج المطرب جورج وسوف من الفنانة السورية غادة بشور، وذلك بعد انتشار صورة تجمعهما سويا، إلا أنها نفت ذلك الأمر على الفور.