هجوم واسع على حلا الترك بعد سجن أمها.. وفنانة شهيرة تطالب بمنع نشاطها بالسعودية

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد صدور حكم بسجن منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك تعرضت الأخيرة لهجوم عنيف وانتقادات واسعة.

الفنانة السعودية سارة الغامدي وطالبت بمنع حلا الترك من ممارسة أي نشاط فني داخل السعودية.

وطالبت سارة هيئة الترفيه السعودية منع نشاطها داخل المملكة بسبب تصرفاتها ضد والدتها وقيامها برفع قضية ضدها .

واعتبرت الغامدي أن تصرفاتها ستأثر على الأطفال والمراهقين، مشيرة أن حلا الترك كانت تغني للأطفال قبل سنوات وبالنسبة للأسر الخليجية كانت مثال لأبنائهم وعند وصولها لعمر 19 قامت بترفع قضية ضد والدتها لتسجنها بدعم من جدتها.

وعلقت سارة الغامدي: بكرة ابنائكم إلى متأثرين فيها تلقونهم بالمحاكم يرفعون قضايا عليكم ويتمردون عليكم مثل هذه الشخصيات التي توثر في المجتمع والأبناء خصوصاً أنها كانت تغني للأطفال وجيلها متاثر فيها.

وغردت سارة الغامدي في منشور آخر بالقول: وين بالله ترفع قضية على والدتها، ما هذه الجرأة والوقاحة، التي توصل إلى العقوق؟”.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع ما نشرته سارة الغامدي ودشن بعضهم هاشتاج بعنوان حلا الترك تسجن أمها والذي ظهر فيه غضب من تصرف حلا الترك ومحاولتها سجن والدتها ووصفها الكثير بالعاق.