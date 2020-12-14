بعد فيديو والدة حلا الترك.. أول رد فعل من الفنانة أحلام بشأن الأزمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - استنجدت السيدة منى السابر والدة حلا الترك، بالفنانة الإماراتية أحلام الشمسي، وذلك للتدخل لحل خلافها مع ابنتها، بعد حصولها على حكم بحبسها و20 ألف دينار بحريني.

فمن خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أكدت السيدة منى السابر أنها حصلت بالفعل على أموال من ابنتها حلا الترك.

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وأرجعت منى السابر سبب حصولها على أموال من ابنتها حلا الترك إلى أنها لم تحصل على نفقتها منذ عام ونصف من والد حلا محمد الترك.

وقالت في الفيديو الذي تسبب في حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي: «اتصرفت في الفلوس لأني كنت مضطرة، لأني من سنة ونص تقريبا ما أخذت نفقتي الشرعية».

وتابعت منى السابر: «أعطوني حقوقي الشرعية وأنا أرد الفلوس.. حلا كانت تعرف إني أخذت الفلوس، وكنت بصرف عليهم».

وفي أول رد فعل من الفنانة الإماراتية أحلام بشأن أزمة حلا الترك مع والدتها، كشفت تقارير فنية عن أن أحلام تعتزم بالفعل التدخل لحل تلك الأزمة.

وأشارت صحيفة «النهار» اللبنانية أن أحلام تواصلت مع السيدة منى السابر للوقوف على تفاصيل الأزمة بينها وبين والد ابنتها محمد الترك.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مقربين من الفنانة الإماراتية أحلام انزعاجها من الخلاف بين حلا الترك ووالدتها بعد تصدر الموضوع مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الحكم على منى السابر بالحبس والغرامة.