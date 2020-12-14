وائل جسار يتعرض لحادث سير ويوجه رسالة إلى الجمهور مع زوجته.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثناء قيادته سيارته، تعرض الفنان وائل جسار إلى حادث سير ما تسبب في قلق جمهور الفنان على حالته الصحية.

جسار خرج في فيديو مع زوجته في محاولة للتأكيد على استقرار صحته، مُقدمًا الشكر إلى المُتابعين على اهتمامهم وقلقهم من لحاق الضرر بالفنان بعد الحادث.

وقال جسار خلال لقطات مُصورة، عبر موقع الصور انستجرام: الحمدلله أنا منيح وبقولكم أنا بحبكم كتير، وإن شاء الله قريبًا بنشوفكم.



فيما علّقت زوجته: بدي أقولكم ميرسي كتير على كل إنسان على كل شخص سأل على وائل، هو أهو حدّي، وأنا بحبكم كتير»

وكان الفنان وائل جسار تعرّض لحادث سير، اقتصرت أضراره على الماديات، حين اصطدمت شاحنة بسيارته بإحدى الطرق في لبنان.