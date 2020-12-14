شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. اول ظهور لزوجة اللاعب محمد زيدان بالابيض الشفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر سابقا، بعيد ميلاده من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتالقت زوجة زيدان بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت باللون الابيض الشفاف وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

وظهرت ميناس برفقة زوجها زيدان بإطلالة رومانسية وجذابة وعلقت على الصورة “إلى المزيد والمزيد من شموع عيد الميلاد التي تنفجر معًا. عيد ميلاد سعيد حبي

يذكر أن النجم محمد زيدان ولد فى 11 ديسمبر عام 1981م بمحافظة بورسعيد لوالدين يعملان فى التجارة، وبدأ زيدان لعبة كرة القدم كناشئ في الثامنة من عمره.

وانضم إلى فريق B93” أحد أندية الدرجة الثانية حتى جاءت له فرصة العمر بالانتقال للعب “A.B كوبنهاجن” موسم 1999/2000، ولمع نجم زيدان وحصل على لقب أحسن لاعب يمتلك مهارات فى الدورى الدنماركى وانهالت عليه بعد ذلك العديد من العروض القوية على الفرعون المصرى وكان أفضلها عرض “ميتيالاند” الدنماركى الذى انتقل إليه عام 2003 بموجب عقد مدته أربعة سنوات، ومن خلاله أحرز عددًا من الأهداف قدرت بنحو 19 هدفًا فى 30 مباراة، مما أهله للحصول على لقب أفضل لاعب فى الدورى الدنماركى بالنصف الأول من الموسم ولقب هداف الدورى الذى تقاسمه مع ثلاثة لاعبين آخرين، بالإضافة لفوزه للمرة الثانية بلقب أفضل لاعب مهارى فى الدنمارك.