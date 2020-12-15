بوزن ممتلئ.. وفاء عامر تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة الكبيرة وفاء عامر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة لها.

ونشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة ظهرت فيها في إحدى الفعاليات الفنية.

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وظهرت الفنانة وفاء عامر بوزن زائد بشكل كبير، مما دفع الجمهور للتساؤل السبب وراء هذا الوزن الزائد، حيث دفع البعض بأنها تعاني من مرض مزمن.

وزعم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخضوع الفنانة وفاء عامر لأكثر من عملية تجميل في منطقة الوجه، حيث قامت بحقن وجنتيها بـ «الفيلر».

وفي وقت سابق، كانت الفنانة وفاء عامر قد تعرضت لانتقادات حادة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب مشاركة الفنانة شيما الحاج في أول أعمالها الدرامية بعد أزمة مقاطع الفيديوهات الشهيرة، رغم تغييرها اسمها الفني فيه إلى شيماء يونس.