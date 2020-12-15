مادة سامة أفقدتها صوتها الناعم.. أسرار في حياة نعيمة الصغير وهذه الفنانة حفيدتها.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم -

برعت الفنانة الراحلة نعيمة الصغير في أدوار الشر التي قدمتها في مجموعة كبيرة من الأعمال أشهرها فيلم العفاريت.

كما قدمت نعيمة الصغير الكوميديا في عدد من الأعمال مثل الشقة من حق الزوجة مع معالي زايد ومحمود عبدالعزيز.

ولدت نعيمة الصغير بالأسكندرية في يوم 25 ديسمبر عام 1931، ورحلت في يوم 20 أكتوبر من العام 1991.

ولُقبت بنعيمة الصغير نسبة إلى زوجها المطرب الشعبي محمد الصغير، وفي بداية مشوارها الفني، عملت مونولوجست من خلال مشاركتها في فرق إبراهيم حمودة وفرقة إسماعيل ياسين.

كانت نعيمة الصغير تشتهر بصوتها الخشن، لكن لهذا الأمر قصة، وهو أن واحدة من زميلاتها دست لها مادة سامة في كوب الشاي بسبب الغيرة، ونظراً لبنية نعيمة الجسدية القوية نجت من الموت إلا أن تلك المادة أثرت على صوتها وجعلته أجش.

الراحلة نعيمة الصغير لها حفيدة في الوسط الفني، لكنها لم تحظ بنفس شهرة جدتها، وهي الفنانة عبير الصغير التي بدأت مشوارها الفني في مطلع التسعينات بعد وفاة جدتها.

إلا أن معظم الأدوار التي جسدتها كانت ثانوية، ومع ذلك فقد حظيت بتجسيد دور أمام الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم استاكوزا.

ومن بين أعمالها، فيلم مجانين على الطريق عام 1991، البحر بيضحك ليه عام 1995، حتى آخر مشاركة لها في فيلم خالي من الكوليسترول عام 2005.