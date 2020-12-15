شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء العريس المساطيل حولوا ليلة الدخلة لكارثة – تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب أصدقاء عريس في الهند في كارثة وإنهاء حفل الزفاف، بعد قيامهم بجر العروس، ومحاولة الرقص معهم، وهم في حالة سكر.

وفي تفاصيل الواقعة فقد قام أصدقاء العريس بجر العروس إلى ساحة الرقص ومضايقتها، مما اضطر عائلتها لاتخاذ قرار صارم.

ولم يستمر حفل الزفاف في قرية أوتار براديش بالهند طويلا، ففي نفس اليوم الذي كان من المفترض عقد الرباط بين ، انقطع ذلك الرباط، بعد فعل مسيء من أصدقاء العريس الذين قاموا فجأة بجر العروس إلى المسرح لترقص بينهم.

وعقب قيامهم بهذا الفعل اعترض أقاربها بشدة، مما أدى إلى جدال ، أسفر عن إلغاء حفل الزفاف.

وتطورت الأمور، حيث قام الأقارب بإبلاغ الشرطة، وتقدمت عائلة العروس بشكوى رسمية للتعويض، وتم إجبار والدى العريس على دفع غرامة مالية.

وكانت العروس وعائلتها قد وصلوا إلى باريلي بأناقة، حيث كانوا يستعدون لحفل الزفاف الكبير.

وبدأ الزفاف ببعض الأحداث المقلقة، فقد أحدث بعض الضيوف المخمورين بلبلة ، عندما قاموا بجر العروس إلى ساحة الرقص دون احترام لها، فيما لم يمنعهم العريس.

وتسببت الواقعة في اندلاع شجار قوي انتهى بعده كل شيء، وقررت العروس العودة إلى منزلها.