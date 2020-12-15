شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – أنباء قوية عن وفاة فيفي عبده وإنتشار فيديو مثير للجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مازالت الأنباء المتضاربة تطارد الفنانة فيفي عبده بعد إعلان تعرضها للمرض.

وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعة قوية تفيد وفاة الفنانة فيفي عبده بعد صراع مع المرض وسط تداول صور تبدو عليها فيها الإرهاق.

وظهرت فيفي عبده في فيديو عقب تداول الشائعة قائلة: اشطات عسلات من مصر أم الدنيا عايزة أقولكم أي سوير أي لوف يو” يكون كلامها ردا قاطعا على الشائعات المنتشرة.

كانت فيفي عبده أكدت أنها تتلقى العلاج منذ أشهر وأن الصورة المتداولة لها داخل المستشفى قديمة وأنها تتحسن على العلاج.