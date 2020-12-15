كيفانش تاتليتوغ يدخل ساحات القضاء ضد متابع له على أنستجرام

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل كبير أثاره النجم التركي كيفانش تاتليتوغ بعد أن قام بتقديم شكوى ضد متابع عبر حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي قال هذا المتابع أن جمهور كيفانش أغبياء.

وصف المتابع لجمهور كيفانش أغضب النجم التركي ما دفعه لاتخاذ قرار الشكوى القضائية.

على جانب آخر انتشرت أنباء حول انضمام الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ إلى الموسم الخامس من المسلسل الأسباني الشهير ” La casa de papel”

وخرجت إحدى الوسائل الاعلامية التركية لتنفي الخبر وأضافت أن كيفانش يستعد لخوض بطولة مسلسل جديد بعنوان “حكايات غواصة” والذي سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

كان كيفانش تاتليتوغ قد تحدث عن زميلته النجمة التركية بيرين سات، وقد أثارت تصريحاته عنها جدلاً كبيراً.

كيفانش قال إن بيرين سات تقوم بالتعديل في سيناريو المسلسلات، فتحذف مشاهد زملائها الممثلين في العمل.