شكرا لاهتمامكم بخبر وقفت أمام أحمد زكي ومحمود عبد العزيز.. اختفاء الفنانة رولا محمود في لندن وشكوك في وفاتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصبحت الفنانة المصرية رولا محمود لغزا محيرا بعد اختفائها في العاصمة البريطانية لندن في أعقاب إصابتها بفيروس كورونا.

رولا محمود أعلنت منذ 10 أشهر إصابتها بفيروس كورونا وكان ذلك من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي: “مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة.

وأضافت: للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني”.

حاول عدد من أعضاء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية البحث عنها بعد انتشار انباء اختفائها وتم بحرير محضر اختفاء بأحد أقسام الشرطة في لندن، وخرجت أصوات تتوقع وفاتها لانقطاعها عن الرد على المكالمات الهاتفية.

مصطفي رجب أحد أعضاء الجالية المصرية أوضح أنه أمد قسم الشرطة بجميع المعلومات التي توصل إليها، مناشدا جميع المصريين المتواجدين في لندن بإبلاغه في حل معرفتهم لأي معلومة لكي يتم إضافتها للمحضر.

في الوقت نفسه أوضحت المهندسة ميرفت خليل رئيس اتحاد عام المصريين في بريطانيا، إن البحث الرسمي عن رولا في بريطانيا يستلزم وجودا قانونيا مكلفا من أسرتها للبحث، حتى الوقت الحاضر لم يتقدم أي شخص من أسرتها بطلب البحث عنها.

قالفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، قال إن الفنانة رولا محمود، غير تابعة لنقابة الممثلين، ومن ثم لا تملك النقابة أي معلومات بشأنها، أو بخصوص أفراد عائلتها بمصر، للتواصل معهم للاطمئنان عليها، والوقوف على حقيقة ما أصابها.

وكشف الناقد السينمائي محمود قاسم، وصديق الفنانة رولا محمود، تفاصيل اختفائها منذ إعلانها الإصابة بفيروس كورونا في 24 مارس الماضي

وأوضح أنه كان على قرب من الفنانة رولا، وعلى تواصل مستمر بها، مستطردًا:”معلومة كورونا جديدة بالنسبة لى.. ولكنها طلبت الدعاء لها في آخر رسائلها”.

وأعرب عن أمله في عودتها مرة أخرى، قائلًا:”يارب أشوفها تاني، ونسعد بك ممثلة أمام الكاميرا، فأنتي موهوبة بالفعل، وحساسة أكثر من اللازم”.

وأشار قاسم إلى أن آخر اتصال بينه ورولا محمود منذ عامين، متابعا: “وفي خلال السنتين دول لم أكف عن السؤال عنها وعن صحتها، لكن هي مبتردش طول السنتين”.

وتابع: “كانت بتقولى إنها متزوجة وكانت بتتكلم عنه بوقار شديد جدا، ولكن ممكن متكونش كانت متزوجة وكانت بتقول كده عشان تحسسنى إن لها كيان اجتماعى”.

ولدت رولا في الكويت يوم 13 فبراير عام 1977، ثم انتقلت مع عائلتها للعيش في الإسكندرية.

درست رولا الغناء والتمثيل بشكل مستقل، فتلقت بعض التدريبات لتحسين صوتها لمدة سنتين بالخارج، والتحقت بدورة تدريب إضافية في دار الأوبرا المصرية.

بدأت حياتها الفنية في فيلم “الساحر” مع النجم الراحل محمود عبد العزيز عام 2001، لفتت أنظار المخرج سمير سيف لتشارك في دور الابنة المدللة “داليا رأفت رستم” في فيلم “معالي الوزير” عام 2002 وشاركت في مسلسل “نزار قباني” للمخرج السوري باسل الخطيب مع النجم تيم الحسن.

وتعد رولا محمود من الفنانات المحظوظات في جيلها حيث بدأت مسيرتها الفنية مع المخرج الراحل سمير سيف والكاتب الكبير وحيد حامد عام 2000 بمشاركتها في مسلسل “أوان الورد” من بطولة النجمة يسرا.

وفي العام التالي قدمت أحد أفلامها السينمائية مع المخرج داوود عبد السيد بفيلم “مواطن ومخبر وحرامي”، وفي نفس العام شاركت مع المخرج رضوان الكاشف بفيلم “الساحر”.