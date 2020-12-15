شقيقة منه عرفة تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور لها.. وهذا سبب رفض دخولها الوسط الفني

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تداول صورة للفنانة الشابة منه عرفة برفقة شقيقتها، حيث قارن الجمهور في الشبه الكبير بين منه وشقيقتها.

ولفتت شقيقة منه عرفة الأنظار بشكلها حيث رأى البعض أنها تتمتع بجمال كبير مما دفع الكثير من جمهورها للمقارنة بينهما واعتبروا أنها أكثر جمالاً من أختها الفنانة.

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ويُذكر أن الفنانة منه عرفة كانت قد نشرت تلك الصورة في أول ظهور لشقيقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت منه عرفة قد نشرت الصورة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وأرفقتها بالتعليق: «أختي حبيبتي عمودي الفقري».

ويُذكر أن منة تحدثت عن شقيقتها في حوار أُجري معها ضمن حلقة من برنامج «الجمعة في مصر» الذي يُعرض على شاشة mbc مصر، وقالت إن أختها لم ترغب في التمثيل.