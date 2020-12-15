بعد 15 غياب.. هكذا أصبح شكل الفنانة المعتزلة رانيا كردي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة الأردنية المعتزلة رانيا كردي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذ1لك في أحدث ظهور لها بعد غياب.

ووفقًا لما جاء في رسالة وجهتها الفنانة المعتزلة رانيا كردي من خلال إحدى المنصات الصحفية، توعي من خلالها الجمهور بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من وباء كورونا.

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وقالت الفنانة رانيا كردي، والتي تعيش في العاصمة البريطانية لندن: «بقالنا وقت كتير قاعدين في البيت بسبب كورونا.. وبقول للناس كلها تخللي بالها عشان نعدي الفترة دي».

وعن فترة غيابها، قالت الفنانة المعتزلة رانيا كردي إنها كانت في حالة رصد للمجتمع والواقع لتحاول الخروج بأعمال جديدة، لافتة إلى أنها ستطل على جمهورها في رمضان المقبل بعمل أكدت أنه سيكون الأقوى في مسيرتها الفنية.

ويُذكر أن آخر ظهور للفنانة رانيا كردي كان في فيلم «الحاسة السابعة»، والذي عُرض في العام 2005، وكان من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.