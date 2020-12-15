شكرا لاهتمامكم بخبر حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على الهجوم بتهديد شديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد فترة طويلة من الصمت قررت الفنانة البحرينية حلا الترك الرد على الأخبار المتداولة عن قضيتها ضد والدتها مني السابر بعد صدور حكم بحبس الأخيرة.

جاء الرد من خلال بيان أصدره محاميها وأعرب فيه عن استياء موكلته مما وصفه بالشائعات ومحاولات التأثير على مجرى القضية

جاء رد محامي حلا الترك وسط تجاهلها للأمر واستمرارها في نشر أنشطتها الفنية الأخيرة من خلال الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرد الرسمي جاء للمطالبة بالتوقف عن نشر تفاصيل القضية ومحاولات التأثير على مجراها لأنها مازالت أمام القضاء.

وقال: سنقاضي كل من يحاول النيل من اسم العائلة ويحاول تشويه صورتها ويبث الشائعات المغرضة بغرض التشويش على الأجواء والقضاء بخصوص قضية حلا الشابة ووالدتها منى السابر.

وأضاف البيان:” نتابع ببالغ الأسي والأسف الحملة الشرسة والممنهجة التي يقوم بها البعض من المحرضين وضعاف الأنفس ضد الفنانة الشابة وأفراد أسرتها بغرض الإساءة إليها وتشويه صورتها وسمعاها أمام الرأي العام والنيل من اسم وسمعة الفنانة ومكانه الفنانة الشابة حلا الترك، لأغراض ومصالح شخصية دنيئة من خلال بث الاشاعات إذاعة الأخبار لكاذبة والمغلوطة وتداول أخبار متعلقة بدعاوي قضائية لا تزال منظورة أمام المحاكم المختصة حتى الآن”

وأكد البيان أن الأخبار والوقائع المتداولة هي اخبار متعلقة بالقضية لذلك يجب عدم التعليق عليها أو تداولها احتراماً لسير القضية التي ما تزال أمام القضاء وهدد بملاحقة كل من ينشر هذه الشائعات وهذه الوقائع قضائيا بسبب ضرره بحلا الترك وأسرتها .

وتصدر هاشتاج كلنا منى السابر تويتر السعودية وتفاعل الكثيرون معه وهاجموا من خلاله النجمة الشابة متهمين إياها بعقوق والدتها.

كما ألقى الكثيرون باللوم على عاتق جدتها مها الترك. ووجه بعضهم نداء إلى الفنانة الإماراتية أحلام وطالبوها بالتدخل لجعل حلا تتراجع عن الخطوة التي قامت بها ضد والدتها.

وكانت حلا الترك قد حصلت على حكم بالحبس لسنة واحدة بحق والدتها السابر بعد تخلف الأخيرة عن دفع مبلغ 200 الف دينار بحريني كانت قد أعطته لوالدتها بسبب عدم وجود مدخول لها وتخلف والدها محمد عن دفع نفقة والدتها السابر