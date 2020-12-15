رابح صقر يتعرض لحملة سخرية بعد لوك براد بيت ويشتبك مع متابعة: احترمي نفسك

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضجة كبيرة أثارها الفنان السعودي رابح صقر على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار صورة جديدة له ظهر فيها بلوك جديد يتصدر به غلاف ألبومه المقبل حسب ما قاله متابعيه.

صقر اعتمد لوك جديد يشبه كثيراً إطلالات النجم العالمي براد بيت، وهذا ما جعل صقر حديث الجمهور وأصبح مادة لبعض التعليقات الساخرة من إطلالته، فيما اختار البعض تشبية صقر بالنجم العالمي سنوب دوغ.

صقر قام بالرد على متابعة سخرت من مستمعيه، حيث قالت:”عندي قناعة إن ما حد يسمع له إلا ملبوس، ما حس فيه أحد يسمعله”.

وطلب صقر منها أن تحترم نفسها قائلا:” احترمي نفسك أولًا، واحترمي الناس اللي تسمع لي ثانيًا، أنا ما راح أغلط عليكي بس بعلمك الأدب، كلًا يرى الناس بعين طبعه”.