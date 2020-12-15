بعد شائعات الخلاف بينهما.. رد مفاجئ من أحمد العوضي بشأن علاقته بزوجته (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق له على الشائعات بشأن وجود أزمة بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، شارك صورة له مع زوجته في أحدث ظهور لهما.

ونشر «العوضي» عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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ولاقت الصورة التي نشرها أحمد العوضي على «إنستجرام» إعجاب الكثير من الجمهور، حيث جاءت التعليقات كالآتي: «ربنا يخليكم لبعض»، و«منورين مشاء الله»، و«أحلى اتنين في مصر».

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل «ونحب تاني ليه»، والذي شاركت به في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.