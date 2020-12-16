تدهور الحالة الصحية للفنانة مي كساب.. وهذا ما قاله زوجها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تدهور الحالة الصحية للفنانة المتألقة مي كساب إثر وعكة صحية مفاجئة، كشف زوجها مطرب المهرجانات «أوكا» تفاصيل حالتها الصحية.

ومن خلال منشور عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشر «أوكا» صورة زوجته.

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وعلق «أوكا» على الصورة التي نشرها، قائلا: «ألف سلامة عليكي يا أم العيال يا كل حاجة في حياتي»، لتنهال التعليقات على المنشور من قبل متابعيه للاطمئنان على صحتها.

ومن جانبها، حرصت الفنانة مي كساب على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث وجهت رسالة إلى معجبيها، قائلة: «شكرا ليكم كلكم.. أنا الحمدالله بقيت أحسن».

وفي وقت سابق، كانت الفنانة مي كساب قد روجت لأغنيتها الجديدة بعنوان «اسم الله» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ولفتت الفنانة مي كساب إلى أن الأغنية سوف تطرح الأيام المقبلة، ونشرت مي صورة شخصيات كارتونية، علي شكلها وهي تحمل رضيع صغير وابنتيها.

وكتبت على الصورة قائلة: «حبايبي الحلوين جاهزين اسم الله قريبًا»، كما احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلادها مع زوجها أوكا، مؤخرا.