نجوم الفن يستغيثون.. مفاجآت صادمة عن فنانين أُصيبوا بفيروس كورونا في مهرجان القاهرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة واسعة من الجدل شهدتها الأوساط الفنية بعد إعلان المنتج محمد حفظي، رئيس الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل الختام عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

ومن خلال كلمة ألقاها في حفل الختام، قال المنتج محمد حفظي: «مفيش ولا حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، وبشكر وزارة الصحة ووزيرة الثقافة ورجال الأمن».

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وأضاف رئيس الدورة الثانية وأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «2020 سنة كورونا، بس فيها تحدي وإرادة، اللي شغال معاهم كانوا مصممين يتحدوا الظروف قربنا نودع 2020، ومن وجهة نظري قربنا نودع كورونا».

وبالرغم من إعلان المنتج محمد حفظي، إلا أن العينات التي تم سحبها من عدد كبير داخل ادارة المهرجان عقب حفل الختام الذي أقيم بدار الأوبرا قبل أيام أثبتت إصابة عدد من المدعوين.

وأشارت التقارير إلى أنه تم تسجيل إصابات عدة بين المدعوين وحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أغلبهم في مناصب قيادية، إلا أن التقارير لم تفصح عن اسمائهم حرصا على الخصوصية.

ودعا عدد كبير من نجوم الفن ممن حضروا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المُصابين بفيروس كورونا الإفصاح عن إصابتهم منعًا لانتقال العدوى لآخرين.