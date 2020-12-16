حمو بيكا يهاجم عمر كمال ويعلن القطيعة بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد هجومه على حسن شاكوش شن مطرب المهرجانات حمو بيكا، هجوما على مطرب المهرجانات عمر كمال متهما إياه أنه يدعى حبه ولكنه مزيف، حسب قوله.

بيكا نشر صورة كمال عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا: ياريت محدش يكلمنى في شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو.

وأضاف: هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى، مع السلامة يا صحاب مزيفة.

كان مطرب المهرجانات حمو بيكا، قد ظهر خلال بث مباشر على حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير إنستجرام، وأعلن غضبه من أحد المطربين الذي تحدث عن أنه يحتل بمفرده قائمة أكثر 5 أغاني بحثا خلال عام 2020، دون ذكر اسمه رغم تواجده في القائمة بأغنيتين.

قال بيكا في البث المباشر: لما تطلع تتكلم، تحدد النجاح من اللي عمله معاك، أنت مبنتش نفسك بنفسك، وأنت ظاهر أمام الشعب المصري إنك أناني مبتحبش غير نفسك، وحابب إن أنت تصنع النجومية لنفسك وبس، فكك من اللي أنت بتعمله وخليك محترم وكويس

وأضاف: أخونا عمر كمال لما سمع اللي اتقال قال إحنا نجحنا، لكن اللي أنا شايفه إنك كلك على بعضك غلط، حياتك غلط، دنيتك كلها ماشية غلط في غلط.

عايز تحقق نجاحك أنت بس، فرجني يا فهلوي يا حلو واعمل كام تراك لوحدك.

وكان بيكا يقصد بتصريحاته الفنان حسن شاكوش، بسبب نشر الأخير عبر حسابه فيديو لعمرو أديب وهو يعلن أكثر 5 أغاني بحثا في 2020، وعلق عليه قائلا: الحمد الله.. اللي أنا فيه ده بفضل ربنا وجمهوري وإخواتي وحبايبي، ما أثار غضب بيكا لعدم ذكره اسمه واسم عمر كمال كشركاء نجاح في المهرجانات التي قام بغنائها.