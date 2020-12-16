شقراء بملامح أوروبية.. ابنة رضوى الشربيني الشابة تُبهر الجمهور بجمالها

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتها “تيا” ناشرة عدد من الصور لها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولو الصور على نطاق واسع وعبروا عن إعجابهم الشديد بجمال ابنتها وملامحها الأوروبية المميزة والتي تحمل نفس ملامح والدتها.

رضوى الشربيني نشرت صوراً من مراحل مختلفة من حياة ابنتها منذ الطفولة حتى أصبحت مراهقة جميلة وعلقت عليها بكلمات مؤثرة حيث أكدت أنها فخورة جداً بها وتصرفاتها وأخلاقها .

رضوى أوضحت للجمهور أن علاقتها مع تيا ليست مجرد علاقة أم مع ابنتها لأنها تنظر إليها كصديقة وأخت أيضاً حيث قالت نصاً: الى من منحتنى حياه جديده…الى أول من منحتنى الامومه…الى صديقتى الاولى و المفضله، كل سنه وانتى بنتى اللى بتكبر قدامى و انا فخوره بيها و بأخلاقها و شطارتها و أدبها…كل سنه و انتى حبييتى و بنتى و أختى و صحبتىً يا حته منى ويارب يقدرنى انى اكون أم جديره بيكى انتى وأختك Happy birthday Tia.

تنوعت التعليقات على الصور التي نشرتها رضوى الشربيني حيث تمنى لها البعض عام سعيد وأكدوا أن الفتاة تشبه أمها بدرجة كبيرة وتتمتع بنفس جمالها بخاصة وأن لديها نفس رسمة العيون والوجه في حين اعتبر آخرون أن الفتاة تفوقت على والدتها جمالاً حيث تتمتع بعيون أكثر جاذبية وملامح بريئة ورقيقة أكثر من رضوى الشربيني نفسها.