عبد الرحمن أبوزهرة يتعرض لهجوم واسع بعد إساءته للرسل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الفنان عبد الرحمن أبوزهرة لهجوم واسع على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تصريح أدلى به خلال تكريمه في مهرجان التجربة الأولى.

أبوزهرة قام خلال المهرجان الذي نظمته نقابة المهن التمثيلية بتحريف بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي قائلا: قف للفنان موقف التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا.

الفنان الكبير تعرض لعاصفة من الجدل والانتقادات حول المقارنة بين الفنانين والرسل والمساواة بينهما، معتبرين أنها في غير محلها.

وعبر الفنان عبدالرحمن أبوزهرة خلال حضوره حفل مهرجان التجربة الأولى، الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية في دورته الخامسة على مسرح النهار، برئاسة الفنان أشرف زكي، عن سعادته بالتكريم، ووصفه إنه من فنان كبير ورجل يستحق التقدير والاحترام مثل أشرف زكي.

وأضاف الفنان عبدالرحمن أبوزهرة في مهرجان التجربة الأولى: كرمت أكثر من 25 مرة لكن هذا التكريم لا أستطيع أن أرد له الجميل لأنه حولني إلى فنان يستطيع أن يعتز بقيمته وبفنه الذي بذل فيه الجهد الكبير جدا، وداعب الفنان الكبير، وأضاف حينما وقف على خشبة المسرح حنيت للمسرح وبرجوكم تتوسطولى عند أشرف زكي عشان أعمل مسرحية على هذا المسرح.