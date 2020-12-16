شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. أبو الهول قاعد يتفرج على جمال نسرين طافش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة السورية نسرين طافش حالة من الجدل في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة و الفيديوهات ” إنستجرام ” وذلك بنشرها صورة جديدة لها.

وظهرت نسرين طافش في منطقة الاهرمات و ترتدي ملابس شتوية عبارة عن جاكيت وبنطال من اللون الاسود واعتمدت من الناحية الجمالية علي المكياج الخفيف وكان الهواء يطار شعرها .

وحظت الفنانة بإعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام حصلت علي الكثير من التعليقات مثل فخامة واناقة وانا مو بس أحبك انا اعشقك

وأثارت النجمة السورية نسرين طافش، حالة كبيرة من الجدل، بعد تغريداتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، والتي تحدثت فيها عن لقاح فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، إذ أبدت شكها في اللقاح الجديد.