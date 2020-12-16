خرّابة بيوت.. الجمهور يهاجم دنيا بطمة ويتوعدها بمصير والدة حلا الترك بعد فيديو الشماتة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسببت الفنانة المغربية دنيا بطمة في موجة من الجدل وتعرضت لانتقادات حادة بسبب فيديو اعتبره المتابعون شماتة في والدة حلا الترك.

ظهرت دنيا بطمة في فيديو نشرته على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهي تغني مع أغنية “يوم ليك ويوم عليك” للفنانة الراحلة ذكري.

اعتبر عدد كبير من المتابعين أن تلك رسالة موجهة بشكل غير مباشر لمنى السابر بعد أن قضت المحكمة ضدها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية التي رفعتها ضدها حلا الترك ابنتها.

تسبب الفيديو في هجوم عليها في التعليقات والتي جاء بعضها: خرابة البيوت مفرقة الأحباب، وحسبي الله دمرت العيلة وقلبت البنت على أمها، الدنيا دوارة وعندك بنتين وأستغفر الله، الغريب أن فيه كثير من الناس ينسى: أن الله يمهل ولا يهمل والله يكفينا شر الشمات والله نجحت حتى مو بس، سرقت الأب من ولادو لا وبعدت حماتا. الجدة خرابة البيوت.