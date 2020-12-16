عبير صبري وزوجها بين الرومانسية والإثارة في جلسة تصوير جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - جلسة تصوير رومانسية لم تخل من الإثارة خضعت لها الفنانة عبير صبري، برفقة بزوجها أيمن البياع.

شاركت صبري جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات من جلسة التصوير والتي لاقت إعجاب المتابعين.

الفنانة عبير صبري ظهرت أكثر من مرة برفقة زوجها أيمن البياع على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42.

ودائماً ما تخطف عبير صبري وزوجها الأنظار أثناء ظهورهم بالمهرجانات حيث تبدو عليهما الرومانسية، حيث ظهرا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وتبادلا القبل على السجادة الحمراء.