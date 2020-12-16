بعد تنمّرها على أحمد بدير.. ماذا قالت مي العيدان عن الفنانة يسرا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أزمتها مع الفنان المصري أحمد بدير وتنمرها عليه بأن وصفته بالأقرع نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة ليسرا وأرفقتها بتعليق مغاير هذه المرة.

مي نشرت صورة للنجمة المصرية يسرا في الوقت الحالي وبجانبها صورتها قبل أعوام مضت.

وعلقت: صورة يسرا قبل و بعد. . بالحالتين جمالها عالمي.

انهالت التعليقات التي تؤيد كلامها، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي العيدان.

يذكر أنه بعد إعتذار الإعلامية الكويتية مي العيدان لإساءتها للفنان أحمد بدير خرجت وأعلنت أنها ستُقاضيه.