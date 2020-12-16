بعد تورطها في قضية غسيل أموال.. الكويتية فوز الفهد تتعرض لانتقادات حادة بعد ظهورها بالشورت.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقادات حادة تعرضت لها الفنانة الكويتية، فوز الفهد بسبب إطلالة غريبة، ارتدت فيها بدلة بشورت بتصميم غريب، وظهرت وهي تتمايل بشكل عرضها للهجوم من قبل متابعيها.

فوز الفهد واحدة من الذين تورطت أسمائهم في قضية غسيل الأموال الشهيرة في الكويت، والتي كانت آخر تطوراتها إعلان النيابة العامة تشكيل لجنة، وصلت إلى المراحل النهائية لتدقيق الحسابات والبيانات.

وعن المتهمين في قضية غسيل أموال المشاهير، كشفت المصادر أن هناك مبالغ مالية حتى الآن لا فواتير لها، ولن يتم الأخذ بأقوال المتهمين إنها تمت بلا فواتير، لأن ذلك يعد مخالفاً للقانون، ويجب إثبات أصل الأموال التي دخلت إلى حساباتهم لتبرئة ساحتهم.

وأخلت النيابة سبيل 7 من مشاهير السوشيال ميديا المتورطين في القضية، ومن بين المشاهير اللذيين تم إخلاء سبيلهم كان يعقوب بوشهري بكفالة 20 ألف دينار، مريم رضا مرمر 20 ألف دينار، دانة الطويرش 10 آلاف دينار كفالة، حليمة بولند بكفالة 3000 دينار، فرح الهادي مقابل 2000 دينار، جمال النجادة 20 ألف دينار كفالة، نهى نبيل 10 آلاف دينار، وإبراهيم خليل زوج نهي نبيل 20 ألف دينار.