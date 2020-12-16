هكذا احتفل محمد فراج بعيد ميلاد خطيبته بسنت فراج (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان المتألق محمد فراج بعيد ميلاد خطيبته النجمة الشابة بسنت شوقي، حيث شارك جمهوره صورة له معها.

ونشر محمد فراج عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة ظهر فيها محتضنًا خطيبته بسنت شوقي.

وعلق «فراج» على الصورة التي نشرها قائلًا: «الحبيبة والصديقة… البنت والأخت… وساعات الأم… يعنى بالبلدي كده أنتي الحياة».

وأضاف الفنان محمد فراج في منشوره: «من غيرك الحياة مالهاش طعم وبيكى الحياة بتدب فيها الروح وتبقى حياة… كل سنه وانتى طيبه يا أحلى حياة».

ويُذكر أن الفنانة الشابة بسنت شوقي احتفلت بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الـ 14 من شهر ديسمبر الجاري.

ونشرت الفنانة بسنت شوقي صورة لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهرت بسنت شوقي في صورة من جلسة تصوير لها وعلقت: «كل عام وانا بخير».

ويُذكر أن الفنان المتألق محمد فراج كان قد كشف في وقت سابق أن زواجه من الفنانة بسنت شوقي اقترب جدا، بعد مرور أكثر من عامين على خطوبتهما لافتا إلى أن تأجيل حفل الزفاف كان بسبب أزمة فيروس كورونا.