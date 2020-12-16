«بين الحياة والموت».. تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له أحمد عدوية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الفنان أحمد عدوية عن تفاصيل حالته الصحية على إثر الحادث الذي تعرض له وكان سببًا في أن يكون بين الحياة والموت.

ووفقًا لما ذكره الفنان أحمد عدوية خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في إحدى حلقات برنامج «واحد من الناس»، فقد قال غنه وصل إلى الموت جراء الحادث الذي تعرض له.

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وحل الفنان أحمد عدوية ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس»، والذي يُذاع عبر فضائية «الحياة».

وكشف الفنان أحمد عدوية لأول مرة عن الحادث الذي تعرض واعترافات صادمة عن تفاصيل ليلة الجريمة التي هزت الرأي العام ودفع ثمنها من سمعته وفنه وشهرته.

ومن جانبها، كشفت زوجة الفنان أحمد عدوية ما لا يعرفه أحد عن لحظات الخيانة التي عاشتها معه ومحاولات اغتياله معنويا وجسديا بعد أن برأته من كل الشائعات التي أطلقت عليه.