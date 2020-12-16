شقيقة أحمد مجدي تفاجئ الجمهور بإطلالتها الجريئة في حفل زفافها.. وجمالها يخطف الأنظار

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت رشا مجدي، شقيقة الفنان أحمد مجدي الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها في حفل زفافها.

وبحسب الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهر أحمد مجدي في حفل زفاف شقيقته رشا.

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وُقيم حفل زفاف رشا مجي بحضور أسرة العروسين فقط وعدد من أصدقائهما، ووالد العروس المخرج الكبير مجدي أحمد علي، والذي نشر على حسابه الخاص بـ «فيسبوك» صورة من عقد القران.

وبحسب الصورة، فقد ظهر فيها الفنان أحمد مجدي والعروس والمأذون، وعلق على الصورة بقوله: «كتب كتاب رشا مجدي.. عقبال أحبابكم جميعا».

واقتصر حفل الزفاف على أسرتي العروسين فقط وذلك أخذاً بالإجراءات الاحترازية خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

ومن جانبه، علق الفنان أحمد مجدي على صور حفل زفاف شقيقته، قائلًا: «صعب اعبر عن سعادتي وامتناني للحياة في يوم زي ده. اختي الصغيرة اتجوزت.. اختي اللي باعتبرها بنتي. كده اخواتي الجمال الاتنين اتجوزوا وباتمنى لهم السلام والصحة والسعادة… بحبكم».

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