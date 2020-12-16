لن تصدق ما فعلته داليا البحيري خلال مراسم تشييع جثمان والدها.. صدمت الجميع

عدن - ياسمين عبد العظيم - انهارت الفنانة داليا البحيري خلال حضورها مراسم عزاء والدها، والذي أُقيم بمسجد الشربتلي في التجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن.

ودخلت داليا البحيري في نوبة بكاء هيستيرية أثناء مراسم تشييع جثمان والدها، حيث حاولت أن تستقل سيارة نقل الموتى برفقة جثمان والدها.

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وبحسب تقارير فنية، فقد صدمت داليا البحيري الحاضرين بردة فعلها، حيث عنفت جميع من رفض أن تستقل سيارة نقل الموتى مع جثمان والدها.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على حضور مراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء في والد الفنانة داليا البحيري الذي وفاته المنية بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا العزاء أشرف زكى وإلهام شاهين ومحمد الشقنقيري وإيهاب فهمي. كما حضر الطيار محمد منار وزير الطيران.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري الدرامية، مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وشارك في البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق.