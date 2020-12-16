لن تصدق كيف أصبح شكل بوسي سمير بطلة «حط النقط على الحروف»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة بوسي سمير حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها بعد 15 عامًا من الغياب بعد كليبها «حط النقط على الحروف».

وبعد 15 عامًا من الغياب، قررت الفنانة بوسي سمير العودة من جديد للساحة الفنية، وذلك من خلال طرح كليب «إيه يا ابني» الذي أعادها بقوة للغناء والاستعراض.

تدهور الحالة الصحية للفنانة مي كساب.. وهذا ما قاله زوجها (اتفرج)

شقيقة منه عرفة تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور لها.. وهذا سبب رفض دخولها الوسط الفني

وبالرغم من طول الغياب، إلا أن بوسي سمير بدت محتفظة بروقنها وتألقها، رغم ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة.

وجدير بالذكر أن الفنانة بوسي سمير كانت قد اشتهرت في العام 2005 من خلال أغنية «حط النقط على الحروف»، تبعتها بالمشاركة في عدد من الأعمال في السينما أولها «بالعربي سندريلا» في 2006، واشتركت بعدها في عدة أعمال مثل «طاطا نام طاطا قام» و«فخفخينو».

وتوقفت الفنانة بوسي سمير عن الرقص والغناء لمدة 15 عامًا، حيث شاركت في مسلسل «نصباية»، بدور راقصة معتزلة تساعد البنات المنحرفات.