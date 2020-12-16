شكرا لقرائتكم خبر عن بالبكيني الضيق.. اتفرج زوجة تامر حسني تستعرض مفاتنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر صورة جريئة لزوجة الفنان المصري تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، كانت قد نشرتها الأخيرة في حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، في وقت سابق.

وظهرت زوجة تامر حسني، في هذه الصورة مرتدية بكيني ضيق مكشوف الساقين والفخذين، مع حمالة صدر وجاكيت مفتوح ، مما كشف اجزاء من نهديها البارزين.

واختارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، لهذه الإطلالة الجريئة، تسريحة شعر ناعمة باللون البني معقودة سط رأسها، ومكياجا خفيفاً مع إكسسوارات، تناسبت مع ملامحها الجميلة والرقيقة.

وحازت الصورة، على عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب واشتياق جمهورها ومتابعيها لزوجة النجم المصري تامر حسني.