ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بوصلة رقص جريئة.. وملامحها تفاجئ الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الشابة ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نشرت ملك عوض عبر حسابها الشخصي على تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، حيث وجد الجمهور تشابها كبيرا بينها وبين والدتها.

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وبحسب ما جاء في احد الفيديوهات التي تداولها الجمهور بشكل واسع، فقد ظهرت ملك عوض وهي ترتدي فستانا شيفون أسود كشف تفاصيل جسمها بشكل واضح، في حين ارتدت في مقطع آخر بودي بحمالات قصير فوق السرة كاشفا منطقة الخصر.

وقدمت ابنة رانيا فريد شوقي، حركات استعراضية على بعض الأغاني الغربية، وأخرى مصرية، بالإضافة لتقليدها بعض المشاهد، ولاحظ الجمهور التشابه الكبير بين الأم وابنتها خاصة في بعض حركات الفم.

وجدير بالذكر أن أول ظهور للشابة ملك عوض كان في العام 2019، حيث انتشرت عبر السوشيال ميديا صورة تجمعها مع الفنانة رانيا فريد شوقي في أحد عروض الأزياء، وأثارت الصورة إعجاب الجمهور بسبب جمال ابنة الفنانة.

ويُذكر أن الشابة ملك هي ابنة الفنانة المصرية من طليقها مصمّم الرّقصات عاطف عوض ووالد ابنتيها الوحيدتين فريدة وملك.