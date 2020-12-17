زينة عاشور تخرج عن صمتها وتعلق على انفصال زوجها عمرو دياب عن دينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من أن أزمة انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني لا تزال تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا السيدة زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب حاولت التزام الصمت على مدار الفترة الماضية.

وبعد فترة طويلة من الصمت، قررت السيدة زينة عاشور الخروج عن صمتها، والتعليق على أزمة انفصال زوجها والفنانة دينا الشربيني، خاصة بعدما انتشرت شائعات تفيد بأنها تسعى للحصول على نصف ثروته.

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وأشارت تقارير فنية إلى أن السيدة زينة عاشور كذبت كل الأنباء المتداولة بشأن مساعيها بالحصول على نصف ثروة الفنان عمرو دياب موجب القانون البريطاني، والذي تحمل جنسيته هي وزوجها.

وأشارت التقارير إلى أن السيدة زينة عاشور أكدت لمقربين منها أنها لا تهتم بهذه الأمور وأنها متفرغة لأبنائها فقط، ونفت ما تردد عن عودة عمرو دياب إلى منزل زينة عاشور.

ويُذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد انفصل عن زوجته سيدة الأعمال زينة عاشور دون انفصال رسمي لمدة تزيد عن 3 أعوام.

وكانت مصادر قد كشفت أن الصلح بات قريبا بين الهضبة ودينا الشربيني لافتة إلى أن دياب وعد الوسطاء بالاستجابة لمطالب دينا وإقامة حفل زفاف أسطوري غير أنه طلب عدم الضغط وترك الموعد له.

وأشارت المصادر إلى أن إعلان عودة دينا الشربيني إلي زوجها بات قريبا جدا على الرغم من محاولة البعض التأكيد أن حمل دينا الشربيني هو سبب غضب دياب.