بعد انتشار فيديو مثير للجدل.. زوجة أحمد الفيشاوي توجه رسالة صادمة للجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة واسعة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مقطع فيديو نشرته السيدة نادية الكامل، زوجة الفنان المتألق أحمد الفيشاوي.

والفيديو الذي أثار الجدل، كانت قد ظهرت فيه نادية الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، حيث اتضح أن أحمد الفيشاوي تجاهلها خلال حضورهما إحدى المناسبات العامة.

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وبحسب الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد زعم الجمهور أن نادية الكامل غضبت من إهمال زوجها لها بإحدى الحفلات، وطالبته بالجلوس بجانبها.

وعلقت زوجة أحمد الفيشاوي على الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «أنا ولا قلت أحمد ولا قلت تعالى هنا وكمان مقولتش تعالى أقعد جنبي.. وكمان فيه واحدة بتنادي عليه واللي يعرفني هيعرف إن ده مش صوتي يا جماعة أنا روحت البيت اتفرجت زيي زي الناس.. يا جماعة الحقوني أنا جوزي كان هيتاخد مني.. طيب الآنسة دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظه أنا هقعد فين؟».

وتابعت نادية: «واللي بتقولوا تعالي هنا.. طب لما هو يروح هنا.. انا هروح فين؟.. وعلي فكره انا اتقل وارسن واعقل بكتييررر إني اعمل كده وانادي ل جوزي بالشكل ده عشان شكلي».

وتابعت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي: «أنا بحب احترم شكلي ونفسي جدا.. وأهو في الاخر لا رد علي دي ولا راح هنا ولا بص حتى.. يعني شكلكوا وحش أوي.. بس معلش المرة الجاه هاخد بالي.. ستات تخاف متختشيش حقيقي.. أشعر بالاشمئزاز فعلا من تصرفات زي دي متلقش بأي ست محترمه.. أشعر بالاشمئزاز فعلا».