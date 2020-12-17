لهذا السبب حكم القضاء اللبناني على فضل شاكر بالسجن 22 عاماَ

عدن - ياسمين عبد العظيم - نهاية غير متوقعة يواجهها الفنان اللبناني المثير للجدل فضل شاكر، كتبت آخر فصولها المحكمة العسكرية اللبنانية بحكم بالسجن والتجريد من الحقوق.

ووفقًا لما أصدرته وسائل إعلام لبنانية، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكمين غيابيين في حق الفنان فضل شمندر المعروف بفضل شاكر قضيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة، إضافة الى تجريده من حقوقه المدنية.

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وقضى الحكم الأول بحبس شاكر 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وفي وقت سابق، ظهر الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر من جديد بعد سنوات من الغياب على خلفية اتهامه بالإرهاب، على قناة «الجديد» اللبنانية في ثلاث حلقات تلفزيونية، بعنوان “حكاية طويلة”.

وتعود أزمة فضل شاكر للعام 2012، عندما أعلن اعتزاله الفن واتهم بالتورط في الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، والقيام بأعمال إرهابية.

وظهر فضل شاكر في مقطع فيديو مع ثلاثة من رفقائه مُعلناً قتله لاثنين من الجيش اللبناني وإصابة أربعة على يده قائلا «فطيستين روحناهم امبارح يا كلاب يا خنازير وأربعة اتصابوا».