عدن - ياسمين عبد العظيم - ناهد السباعي

بعد تعرضها لإصابة خطيرة.. ناهد السباعي تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

أثارت الفنانة المتألقة ناهد السباعي حالة من الجدل في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لإصابة في ذراعها.

ونشرت ناهد السباعي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة لها بعد وقت قصير من مغادرتها المستشفى.

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وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت ناهد السباعي وهي بالجبس حول ذراعها ويدها، ولم تفصح عن سبب حدوث ذلك، وأعلنت الفنانة ناهد السباعي عن إصابتها بكسر مضاعف في ذراعها، وعلقت على الصورة، وقالت: «الحمد لله».

وشاركت السباعي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «النهاية» فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي.