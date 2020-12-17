هنا الزاهد تعترف بإجراء عملية تجميل في أنفها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة هنا الزاهد إنها سعيدة بتحقيق حلم الفنان الراحل طلعت زكريا بتنفيذ فيلم ساشا الذي كتبه زكريا قبل موته وتمنى تنفيذ الفكرة وتحويله لفيلم سينمائي.

وقالت هنا، لبرنامج et بالعربي، إنّها في قمة سعادتها بأنّ الفرصة جاءتها للقيام ببطولة فيلم ساشا الذي كانت تتمنّى تقديمه قبل عامين ولكنّ الفرصة لم تَسمح سوى الآن.

وأشارت إلى أنّ الفِيلم فكرة الفنّان الراحل طلعت زكريا الذي تعتبره بمثابة والدها.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن إجرائها لعملية تجميل واحدة، مؤكدة أنه لا يضايقها مقارنة ملامحها قبل وبعد هذه العملية.

وعلى هامش تكريمها في مهرجان نجم العرب، قالت هنا الزاهد إنّها أجرت عملية تجميل واحدة في أنفها ولا تَود تغيير أيّ شيء آخر في ملامحها، مشيرة إلى أنّ العملية نجحت وأنّها تُحب ملامحها كما هي.