خطيبة محمد فراج تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

بسنت شوقي نشرت خبر إصابتها عبر حسابها على فيسبوك وكتبت: أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس.

وأضافت: ياريت أي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا.

وتابعت: ويا ريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفه جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين.