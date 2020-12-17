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شكرا لاهتمامكم بخبر خطيبة محمد فراج تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
بسنت شوقي نشرت خبر إصابتها عبر حسابها على فيسبوك وكتبت: أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس.
وأضافت: ياريت أي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا.
وتابعت: ويا ريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفه جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين.