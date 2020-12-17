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خطيبة محمد فراج تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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شكرا لاهتمامكم بخبر خطيبة محمد فراج تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

بسنت شوقي نشرت خبر إصابتها عبر حسابها على فيسبوك وكتبت: أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس.

وأضافت: ياريت أي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا.

وتابعت: ويا ريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفه جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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