شيرين سيف النصر تثير ضجة بحديثها عن عادل إمام

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة شيرين سيف النصر النجم الكبير عادل إمام في عدد من الأعمال كان أهمها فيلمي النوم في العسل وأمير الظلام.

شيرين في أحدث ظهور لها أثارت ضجة كبيرة بعد أن اتهمت عادل إمام بأنه أضاع تسع سنوات من عمرها خلال تقديمها مسرحية بودي جارد معه.

وأوضحت أن عدداً كبيراً من جمهورها ومحبيها اعتقدوا أنها ابتعدت عن الساحة الفنية، ولكن في حقيقة الأمر أنها قضت ما يقرب من 9 سنوات كانت تشارك خلالها في مسرحية بودي جارد التي كانت آخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام.

وأضافت شيرين سيف النصر أن هذه المسرحية قد استهلكت الكثير من طاقتها، بالإضافة إلى أنها لم تقم بتصوير المسرحية، وهذا تسبب لها في حالة نفسية سيئة، لذلك لم تتواجد على الساحة الفنية بعدها.