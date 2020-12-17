إلهام شاهين تؤكد علاقة هنا شيحة مع ابن شقيقها

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة إلهام شاهين على ما يتردد بشأن وجود علاقة بين ابن شققيها محمود شاهين والفنانة هنا شيحة.

وقالت إلهام شاهين إنه بالفعل هناك علاقة عاطفية قائمة بينهما، ولكن لا توجد بوادر قريبة أو حديث قائم عن الزواج، وبالطبع لو كان هناك حديثا عن الزواج لكانت أول من يعلم، ولكن من يعلم ربما يتغير كل شيء فجأة أيضًا.

وكانت شائعات قد انتشرت عن ارتباط الثنائي بسبب تواجدهما معا في أماكن مختلفة، ليكون مهرجان القاهرة السينمائي أول ظهور رسمي لهما.