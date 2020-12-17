شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. سما المصري تضع يدها على منطقتها الحساسة في الحمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلام المصري، عن مقاطع الفيديو الذي تسببت في الحكم على الراقصة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وبحسب متابعة (أحداث نت)، أشار الإعلام المصري إلى نشر سما المصري سما المصري فيديو فاضح من داخل حمام منزلها، حيث تم توجيه تهم إليها من بينها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض مخالفة للآداب العامة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن بين التهم التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها، وتهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وأمرت النيابة باستدعاء “سما المصري” للاستماع إلى أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها من المحامي أشرف فرحات، وخلال التحقيقات ظهرت عليها علامات الصدمة، وقالت أن مقدم البلاغ يسعى للشهرة من خلال التقدم ببلاغات ضدها وضد عدد من الفنانين.

وأضافت أنها لم تنشر الفيديوهات محل الاتهام، وأن هاتفها المحمول سرق ومن الممكن أن يكون السارق من قام بنشر الفيديوهات.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت حكما بمعاقبة الراقصة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها “سما المصري” بالسجن 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بعد اتهامها بـ”خدش الحياء العام”.

والصورتين أدنا مأخوذة من مقاطع الفيديو والتي تسببت بحبس سما المصري.