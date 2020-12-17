شكرا لقرائتكم خبر عن بحمالة الصدر – اتفرج رقص ساخن لبنت رانيا فريد شوقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة واسعة من الجدل، صاحبت تداول مقاطع فيديو خاصة بملك عوض، حفيدة النجم الراحل فريد شوقي وابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال رقصها بأزياء جريئة على تطبيق “تيك توك”.

تضمنت مقاطع الفيديو، ظهور “ملك” بأزياء جريئة ومكشوفة، إذ أطلت بـ”توب أستومك” ضيق، يجمع بين الأبيض والأسود، مع بنطلون أسود فضفاض خلال رقصها على نغمات أغنية “ماني مان”، فيما ظهرت بـ”توب” أسود شفاف مع بنطلون قاتم اللون أثناء تمايلها على أغنية “برنسس كيرلز”.

حققت مقاطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والانتشار على منصات التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مئات التعليقات، أبرزها: “اللبس جريء وأوفر جدا بجد”، و”زي القمر وشبه مامتك”، و”والدتك مش بتعمل مشاهد جريئة ولا بتلبس مكشوف.. إزاي أنتي تظهري كده”، و”جميلة ومنطلقة وروحك حلوة”.