عمرو دياب يخرج عن صمته ويؤكد انفصاله عن دينا الشربيني.. تصرف مفاجئ صدم الجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل على مواقع التواصل بين جمهوره ومتابعيه، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وظهر الفنان عمرو دياب في البوستر الغنائي لأحدث ألبوماته «يا أنا يا لأ»، دون أن يرتدي دبلة زوجته الفنانة دينا الشربيني.

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وتسبب ذلك التصرف حالة من الجدل، حيث اكد البعض انفصال الهضبة عن دينا الشربيني، خاصة وأن عمرو دياب لم ينتع الدبلة من يده بعد فترة طويلة من حرصه على ارتدائها في شتى المناسبات.

وفي سياق مُتصل، استند الجمهور على تلك الصورة مؤكدين الأنباء المتداولة بشأن طلاق الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، خاصة وأن الأخيرة لم تقم بتهنئته على الألبوم مثلما اعتادت على تقديم التهاني له في كل مناسباته، وحضورها معه في كل المناسبات العامة والخاصة.