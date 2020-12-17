نانسي عجرم تظهر مع أصغر بناتها والجمهور: تشبه والدها

عدن - ياسمين عبد العظيم - صورة جديدة نشرتها الفنانة نانسي عجرم مع أصغر بناتها ليا.

نانسي علقت على الصورة التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متوجهة إلى متابعيها بالقول” ليا تقول لكم مرحبا”.

ولا تشبه ليا كما بدت الصورة، شقيقتها الكبرى ميلا والوسطى ايلا، بل هي أكثر شبهاً بوالدها الدكتور فادي الهاشم، وتحمل ملامح قريبة جدا من ملامحه.



نانسي عجرم طرحت آخر أعمالها الغنائية بعد مرور نحو شهر على إنفجار مرفأ بيروت، وهي قصيدة بعنوان “إلى بيروت الأنثى” من أشعار الراحل نزار قباني.