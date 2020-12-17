زوجة الفنان محمد ثروت وابنته تخطفان أنظار الجمهور في أول ظهور لهما (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد ثروت

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورًا للفنان الكبير محمد ثروت رفقة زوجته وابنته، وذلك في ظهور نادر لهما.

وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققها الفنان محمد ثروت، إلا أنه دائمًا ما يحرص على إبعاد أسرته عن دائرة الضوء، والمناسبات العامة أو الحفلات الفنية.

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ويُذكر أن الفنان محمد ثروت اشتهر في حقبة الثمانينات، وذلك من خلال ما قدمه الفنان محمد ثروت من أعمال مميزة، حيث اشتهر بغنائه للأطفال في وقت ندر فيع الغناء لهم، كما قدم عدد من الأغاني الوطنية التي حققت نجاح كبير وكذلك الرومانسية.

ومن أشهر أعمال الفنان المتألق محمد ثروت ألبوم «مصريتنا»، والذي حقق نجاح كبير، كما قدم ألبومات دينية في مديح محمد رسول الله «ص»، كما شارك ثروت في عدد من المسلسلات ومنها «الطاووس، وهي وغيرها».