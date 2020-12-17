بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام من الأزمة بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، عادت النجمة للتصدر الأضواء من جديد، وذلك في أحدث ظهور لها.

وبحسب ما جاء في الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت دينا الشربيني برفقة المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج خالد مرعي، في إطار التحضيرات لمسلسل «قصر النيل» لشهر رمضان المقبل.

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وظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة صادمة حيث بدا عليها فقدان وزن ملحوظ وصادم للغاية، مع شعر قصير غير منسدل، ما أثار الجدل حول إطلالتها.

وكانت مصادر مقربة من الفنان الكبير عمرو دياب، أكدت مؤخرًا، انفصاله عن دينا الشربيني، بعد نشوب خلافات عديدة بينهما، أدت للانفصال.

وكشفت المصادر، عن أنّ هناك محاولات من الأصدقاء، للتدخل حتى الوصول لحل لتلك الخلافات التي حدثت في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروع درامي مشترك مع شبكة «نتفليكس».