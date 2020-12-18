نقل محمد منير إلى المستشفى بشكل عاجل.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الفنان الكبير محمد منير لأزمة صحية مفاجئة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات بشكل عاجل، حيث كان بحاجة إلى رعاية خاصة.

ووفقًا لما ذكرته مصادر مقربة من أسرة الفنان محمد منير، فقد تم نقله إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر.

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وفور وصوله المستشفى، اجرى الفنان الكبير محمد منير العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي من جديد أم لا، خاصة وأنه أجرى جراحة في شهر مايو الماضي.

وفي وقت سابق، كان الفنا الكبير محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه في شهر مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على «عكاز».

وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ «العنيفة».

ويعاني منير من حالة حزن طويلة بعد وفاة محمود منير ابن عمه ومدير أعماله وكاتم أسراره العام الماضي، وظهر وقتها الفنان المصري، وهو يتلقى العزاء جالسا على مقعد وفي حالة نفسية وصحية متأخرة.