شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان يكشف ما تحته – اتفرج سمية الخشاب هتوريك الرقص البلدي على اصوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدثت النجمة المصرية سمية الخشّاب، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع فيديو لها وهي تمارس رقصة هندية باسلوب عرضها للسخرية.

وانتشر المقطع بشكل واسع حيث ظهرت الخشب وهي تقوم بالرقص على إحدى الأغاني الهندية، غير أن ممارستها الرقص مع لحن الأغنية لم يكن محل إعجاب الجمهور معتبرين إياها تقوم بحركات غير مفهومة.

وتطرق بعض المتابعين إلى انتقادها بسبب تسريحة شعرها التي تعتمدها منذ سنوات دون تغيير. وجاء من بين التعليقات: “شفيها سميه صارت ليلى غفران”، و”مش ناوية تغير تسريحة الشعر أبدًا مش لايقة عليها”، و”حلوة بس من غير طحال”، و”بس اريد اعرف ليش متغير هاي التسريحة صارلها سنين”.

يذكر أن سمية الخشّاب، كسرت خوفها من فيروس كورونا، وظهرت بعد اختفاء دام حوالي 8 أشهر على السجادة الحمراء في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، الذي يقام في الوقت الحالي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وجاءت إطلالة الفنانة سمية الخشاب، بفستان لونه اسود سواريه له أكمام طويلة. وبطانة شفافة من منطقتي الصدر والبطن. ونجحت الفنانة في لفت الأنظار إليها وتداول النشطاء فستانها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتضح من إطلالة الخشاب، أنها ليست الفنانة الأولى التي تظهر بتلك التصميم؛ إذ نسخت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي. خلال ظهورها في إحدى جلسات التصوير وهي ترتدي نفس الفستان من غير أي اختلاف بين التصميمين. سوى أن إطلالة الفنانة هيفاء وهبي كان الفستان فيها قصيرًا.